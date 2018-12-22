Yönetimle Şenol Güneş arasında Medel çatlağı

West Ham United, Beşiktaş'a 7 milyon Euro teklifle geldi. Yönetim bu teklifi olumlu karşıladı. Ancak Şenol Güneş aynı kanaatte değil... Tecrübeli teknik adam, "Pepe ayrıldı. Yerini henüz doldurmadık. Sakatlıklar, cezalar ve formsuzluklar olacak. Medel de giderse eksik kalırız" dedi.

Beşiktaş'ta Medel çatlağı!

Ligin 2. yarısı için kadroda bir takım revizyonlar ve takviyeler planlayan Beşiktaş, İngiliz kulübü West Ham United'ın Medel için 7 milyon Euroluk cazip bir etklifi ile karşı karşıya kaldı. Siyah-Beyazlı yönetim ilk etapta bu teklife olumlu yaklaştı.

TEKLİF SON DERECE CAZİP AMA...

Ancak teknik patron Şenol Güneş, teklifin cazipliğine katılsa da gerekli takviyelerin yapılmadan satışın gerçekleşmesini istemediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, bu görüşünü yönetime iletti.

ÖNCE TAKVİYE YAPILMASI GEREK

Güneş, "Zaten Pepe takımdan ayrıldı. Ligin 2. yarısında muhtemel sakatlıklar, cezalar ve formsuzluklar olacak. Futbolun içinde var. Eğer Medel de takımdan ayrılırsa savunma anlamında eksik kalırız" dedi.

YÖNETİM BEKLEME KARARI ALDI

Güneş'in, gerekli stoper takviyesi yapıldıktan sonra, Medel'in satışının gündeme gelmesinin daha doğru bir yöntem olacağını dile getirdiğini yönetimin de bir süre bekleme kararı aldığı öğrenildi..

(Takvim)