Younes Belhanda: Ben sadece işimi yapıyorum

TEDAVİSİ devam eden ve bu ayın sonunda tamamen iyileşmesi beklenen Belhanda, yokluğunda ortaya atılan, “Belhanda’sız olmuyor” haberlerini değerlendirdi. Faslı futbolcu, “Futbol takım oyunu... Bir kişiye bağlı değil. Ben sahada sadece işimi yapıyorum. Oynarken eleştirilebilirsiniz... Sahada yokken de destek görebilirsiniz. Futbolda hiçbir şeye şaşırmıyorum” dedi.

(Akşam)