Younes Belhanda'dan alkış alan hareket
Galatasaray'ın Sivasspor karşısında kazandığı penaltıda Belhanda, Andone'ye jest yaptı. Rumen golcü, penaltı atışını gole çevirerek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.
- Milliyet
Galatasaray'ın Andone'ye yapılan faul sonrası 42. dakikada kazandığı penaltıda Andone topu Belhanda'ya verdi.
Faslı futbolcu ise kullanmak yerine tekrar topu Andone'ye bıraktı. Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ikinci yarısında Diagne kazanılan penaltılarda Belhanda ve Sinan Gümüş ile sorun yaşamıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.