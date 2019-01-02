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Younes Belhanda'dan transfer açıklaması! 'Galatasaray'dan ayrılma gibi bir düşüncem yok'

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

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Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Younes Belhanda, hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

Fransız Yahoo Sport'a konuşan Belhanda, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini söylerken flaş açıklamalarda bulundu.

''GALATASARAY'DAN AYRILMA GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK''

Younes Belhanda, Galatasaray'da kalmak istediğini belirtirken, ''Galatasaray ile 2.5 yıllık daha sözleşmem var. Sakatlanmıştım ama kendime iyi baktım ve iyileştim. Tekrar takımıma yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Her transfer döneminde ismim bir takım ile anılıyor. Bu bir futbolcu için hoş bir şey ama hiç kimseyle görüşme yapmadım. Ne Fransa'daki takımlarla ne de Katar'daki takımlarla hiç görüşmem olmadı. Galatasaray'dan ayrılmak istediğimi de söylemedim. Zaten böyle bir düşüncem yok. Galatasaray ile sözleşmem var ve burada iyiyim!'' sözlerini kullandı.

Belanda'nın ismi son olarak Fransa Ligi takımlarından Monaco ile anılmıştı. Fransız basını, Monaco'nun Belhanda ile büyük oranda anlaştığını duyurmuştu.

Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkarken 5 asist kaydetti.

(Sporx)

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