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Younes Belhanda'nın boşluğu Naim Sliti ile doldurulacak

Galatasaray'ın Younes Belhanda ile yolları ayırması durumunda Dijon'dan Naim Sliti'yi transfer edeceği iddia edildi.

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Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Younes Belhanda'nın satılması durumunda Faslı yıldızın yerine takviye yapacak olan Galatasaray, aradığı oyuncuyu Fransa'da buldu.

Sarı-kırmızılı ekibin, Ligue 1'de kalma mücadelesi veren Dijon'un yıldız oyuncusu Naim Sliti ile ilgilendiği öne sürüldü. İddiaya göre Galatasaray, Dijon'un play-out sonrası Ligue 1'den düşmesi durumunda Sliti'yi kadrosuna katacak.

1.73 boyundaki Naim Sliti, orta sahada ve sol kanatta görev yapabiliyor. 2018 yazında Lille'den 2 milyon Euro karşılığında Dijon'a transfer olan Tunuslu futbolcu, bu sezon takımıyla 42 resmi maça çıkıp 8 gol kaydedip 10 asist yaptı.

(Sabah)

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