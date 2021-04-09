09 Nisan 2021 Cuma 19:27 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 19:29

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Faslı yıldız Younes Belhanda, kariyerine Türkiye'de devam edebilir.

Yunanistan basınından Gazetta'dan aktardığı habere göre, Beşiktaş'ın Belhanda transferi için girişimlere başladığını iddia etti.

Faslı futbolcuyu Fransa Ligue 1 takımlarından Bordeaux'nun da istediği belirtilen haberde Belhanda'nın 1 ay içinde kararını vereceğini yazıldı.

ZEMİN KONUSUNDA AĞIR İFADELER KULLANILMIŞTI



Yıldız 10 numara iç sahada oynanan 2-2'lik Demir Grup Sivasspor maçının ardından sert şekilde yönetimi eleştirmiş ve zemin konusunda ağır ifadeler kullanılmıştı.

Yönetim daha sonra Belhanda'nın sözleşmesini feshetmişti. Faslı oyuncunun kontratı sezon sonunda zaten bitiyordu.