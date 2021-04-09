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Spor

Younes Belhanda'nın yeni adresini duyurdular! Türkiye'de kalıyor...

Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılan ve sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda için Yunan basınından Beşiktaş iddiası geldi. Faslı yıldız için Beşiktaş'ın devrede olduğu Belhanda'nın da Türkiye'de kalmak istediği belirtildi.

09 Nisan 2021 Cuma 19:27 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 19:29
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Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Faslı yıldız Younes Belhanda, kariyerine Türkiye'de devam edebilir.

Yunanistan basınından Gazetta'dan aktardığı habere göre, Beşiktaş'ın Belhanda transferi için girişimlere başladığını iddia etti.

Faslı futbolcuyu Fransa Ligue 1 takımlarından Bordeaux'nun da istediği belirtilen haberde Belhanda'nın 1 ay içinde kararını vereceğini yazıldı.

ZEMİN KONUSUNDA AĞIR İFADELER KULLANILMIŞTI

Yıldız 10 numara iç sahada oynanan 2-2'lik Demir Grup Sivasspor maçının ardından sert şekilde yönetimi eleştirmiş ve zemin konusunda ağır ifadeler kullanılmıştı.

Yönetim daha sonra Belhanda'nın sözleşmesini feshetmişti. Faslı oyuncunun kontratı sezon sonunda zaten bitiyordu.

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