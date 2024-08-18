Young Boys cephesinden kritik maç öncesi açıklama: Galatasaray zor bir rakip

Kariyerinde Young Boys formasını giymiş olan 60 yaşındaki Lars Nunde, İsviçre basınına konuştu.

Young Boys'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galataaray ile karşılaşacağı mücadeleyi değerlendiren Nunde, Galatasaray'ın çok zor bir rakip olduğunu söyledi. Çok kötü bir kura çektiklerini vurgulayan Nunde, "Şampiyonlar Ligi play-off'larında çok kötü bir kura çektik. Galatasaray karşısında İstanbul'da işimiz çok zor. Türkler isterse eğer çok zor olur. Young Boys'un grup aşamasına geçebilmesi için iki güzel güne ihtiyacı var. Galatasaray'ın da iki kötü gün geçirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.