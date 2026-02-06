İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,633
  • EURO
    51,5293
  • ALTIN
    6687.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Youssef En-Nesyri: Bir gün Al-Ittihad'da olacağımın hayalini kuruyordum
Spor

Youssef En-Nesyri: Bir gün Al-Ittihad'da olacağımın hayalini kuruyordum

Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'e transfer olan Youssef En-Nesyri, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ6 Şubat 2026 Cuma 01:12 - Güncelleme:
Youssef En-Nesyri: Bir gün Al-Ittihad'da olacağımın hayalini kuruyordum
ABONE OL

Fenerbahçe'den ayrılan ve Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'e transfer olan Youssef En-Nesyri, açıklamalarda bulundu.

Al-Ittihad'da oynamanın hayalini kurduğunu söyleyen Faslı golcü "Son yıllarda Suudi Ligi'ni çok izledim ve özellikle Al-Ittihad kulübünü takip ettim. Al-Ittihad'a karşı hazırlık maçında oynadığımda, bir gün bu takımın forveti olacağımı hayal ediyordum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Al-Ittihad'da ilk idmanına çıkan Youssef En-Nesyri, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından karşılandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.