Youssef En-Nesyri: Bir gün Al-Ittihad'da olacağımın hayalini kuruyordum

Fenerbahçe'den ayrılan ve Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'e transfer olan Youssef En-Nesyri, açıklamalarda bulundu.

Al-Ittihad'da oynamanın hayalini kurduğunu söyleyen Faslı golcü "Son yıllarda Suudi Ligi'ni çok izledim ve özellikle Al-Ittihad kulübünü takip ettim. Al-Ittihad'a karşı hazırlık maçında oynadığımda, bir gün bu takımın forveti olacağımı hayal ediyordum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Al-Ittihad'da ilk idmanına çıkan Youssef En-Nesyri, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından karşılandı.