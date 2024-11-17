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Spor

Youssef En-Nesyri için sürpriz iddia! Suudi ekibi talip oldu

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri için Suudi basını sürpriz bir iddia ortaya attı. Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr başarılı forvete talip oldu. İşte detaylar...

17 Kasım 2024 Pazar 16:28 - Güncelleme:
Youssef En-Nesyri için sürpriz iddia! Suudi ekibi talip oldu
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Suudi Arabistan basını, Al Nassr'ın, Fenerbahçe'den Faslı golcüyü kadrosuna katmak istediğini ve futbolcuyla anlaşmanın yakın olduğunu iddia etti.

En-Nesyri için daha önce de İspanya'dan eski kulübü Sevilla'nın adı gündeme gelmişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Sarı-lacivertlilerin bonservisine 19.5 milyon euro ödediği En-Nesyri'nin sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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