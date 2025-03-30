Fenerbahçe forması ile bol gollü bir sezon geçiren Youssef En-Nesyri ile ilgili İspanyol basınından çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Todofichajes'te yer alan habere göre; bazı Suudi Arabistan ve İngiltere Premier League takımları, Faslı yıldız için devreye girdi.

İŞTE BONSERVİS BEDELİ...

Bu dev takımların, performansıyla adından sıkça söz ettiren 27 yaşındaki santrfor için 40 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır oldukları aktarıldı. Transferin bu bedelle gerçekleşmesi durumunda, En-Nesyri kulüp tarihinin en pahalı satışı satışı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 26 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.