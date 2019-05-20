28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0254
  • 6,7313
  • 247.172
  • 86.768
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yücel İldiz: Görevimizin başındayız

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp 9 yıl sonra Süper Lig'e dönen Abalı Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, yeni sezon çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayacaklarını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Denizlispor'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan tecrübeli teknik adam, "Görevimizin başındayız. Yarından itibaren Süper Lig için yeni sezonun planlamalarına başlayacağım" dedi.

Kupa töreni ve şampiyonluk kutlamalarının çok görkemli geçtiğini ifade eden Yücel İldiz, "Adımıza yakışır bir seremoni gerçekleştirdik. Hak ettiğimiz şampiyonluğu taraftarımızla doyasıya kutladık. Güzel günler yeni başlıyor. Hep birlikte, omuz omuza kulübümüzü daha başarılı olduğu zamanlara götüreceğiz" diye konuştu.

Daha önce yaptığı açıklamada yeni sezon için 70 milyon TL'lik bütçe ayıracağını belirten Başkan Ali Çetin de güçlü bir yapıyla Süper Lig'de var olacaklarını söyledi. Çetin, "Biz sözümüzü tuttuk ve hasretle beklediğimiz Süper Lig'e yükseldik. Şimdi ikinci sözü veriyoruz, Süper Lig'de ilk 5'i zorlayacağız" diye konuştu.

Denizli halkının inanılmaz şekilde kulübe sahip çıktığını vurgulayan Çetin, "Şampiyonluk kutlamalarında binlerce taraftarımız yanımızdaydı. Kupa töreninin iftar saatine denk gelmesi ve Galatasaray'ın da şampiyon olmasına rağmen taraftarımız stadımıza akın etti. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Artık transfere başlayacağız, takımın iskeletini de bozmaya niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

20 YIL SONRA GELEN KUPA

İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 yenerek 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Denizlispor'da gerçekleşen görkemli kupa töreni camiayı mest etti. En son 1998-1999 sezonunda eski adıyla 2. Lig Klasman Grubu'nu Vanspor'un ardından ikinci sırada bitirip mutlu sona ulaşan yeşil-siyahlılar 20 sene sonra kupa sevinci yaşadı. Süper Lig'de son olarak 2009-2010 mücadele eden Denizlispor, yıllar sonra gelen başarıyla gövde gösterisi yaptı. Vali Hasan Karahan, Belediye Başkanı Osman Zolan, Başkan Ali Çetin ve tüm yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı organizasyonda futbolcular ve teknik ekip şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

İstiklal Caddesi´nde arı paniği

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Facebook Afrika siyasetini manipüle eden İsrailli hesapları kapattı

Facebook Afrika siyasetini manipüle eden İsrailli hesapları kapattı

Diriliş Ertuğrul'un senaristi finali bu sözlerle duyurdu

Diriliş Ertuğrul'un senaristi finali bu sözlerle duyurdu

İşte FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli!

İşte FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli!

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...

Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...

Metal dedektöre takıldı! Değeri 419 bin TL

Metal dedektöre takıldı! Değeri 419 bin TL

Jean-Marie Garelli: Türkiye büyük iş başardı

Jean-Marie Garelli: Türkiye büyük iş başardı

Yer Beşiktaş... Polis 'UBER'i böyle götürdü

Yer Beşiktaş... Polis 'UBER'i böyle götürdü
 

POPÜLER HABERLER

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Gelmiş geçmiş en çılgın buluşlar!

Gelmiş geçmiş en çılgın buluşlar!

Game of Thrones final bölümü şoke edici anları... Dikkat, spoiler!

Game of Thrones final bölümü şoke edici anları... Dikkat, spoiler!

Ünlü Orient Ekspres yeniden raylara döndü

Ünlü Orient Ekspres yeniden raylara döndü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA