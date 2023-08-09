Yukatel Adana Demirspor, M'Baye Niang transferini duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Auxerre forması giyen M'Baye Niang'ı kadrosuna kattı.

Adana Demirspor, son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Auxerre forması giyen Senegalli forvet M'Baye Niang ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, hücum hattına takviye yaptı. Akdeniz ekibi, Son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Auxerre forması giyen Senegalli forvet M'Baye Niang'ı renklerine bağladı. Adana temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, M'baye Niang ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

Geçtiğimiz sezon Auxerre formasıyla 32 resmi maça çıkan M'Baye Niang bu karşılaşmaların 18'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1555 dakika sahada kalan 28 yaşındaki Senegalli golcü, 7 golle skora etki etti.