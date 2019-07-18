28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6946
  • 6,3979
  • 259.544
  • 101021
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yukatel Denizlispor başkanı Ali Çetin'den fikstür değerlendirmesi

Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Çetin, 'Bu sahada daha önce pek çok efsane maçlar oynandı. Denizlispor'un kendine yakışır bir performans sergileyeceğine inanıyorum.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'de mücadele edecek Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, ligdeki ilk maçlarının Galatasaray ile olmasına ilişkin, "İlk hafta iki şampiyon karşılaşacak. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. " dedi.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam "Dozer" lakaplı Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürünün çekildiğini hatırlattı.

Spor Toto 1. Lig şampiyonu Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı misafir edeceğini belirten Çetin, tadilatı hızla devam eden stadyumda ilk olarak Galatasaray'ı ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Çetin, Süper Lig'e uygun güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Takımımızın kampı devam ediyor. Bir taraftan da stadyumumuzu standartlara uygun hale getirmek için çalışıyoruz. Zemin tamamlandı. Saha artık Süper Lig müsabakalarını oynamaya uygun. Koltuklarımızı da yerleştiriyoruz. Her biten tribünü de satışa açıyoruz. İlk hafta iki şampiyon karşılaşacak. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Bu sahada daha önce pek çok efsane maçlar oynandı. Denizlispor'un kendine yakışır bir performans sergileyeceğine inanıyorum."

(AA)

Yaşlı kadını raylara itti...O anların görüntüleri yayınlandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim! İran tankere el koydu

Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim! İran tankere el koydu

Milli SİHA Bayraktar TB2'den müthiş başarı! Rekor kırdı

Milli SİHA Bayraktar TB2'den müthiş başarı! Rekor kırdı

Peskov: Türk ustalar çok lezzetli yapıyor, memnun oluruz

Peskov: Türk ustalar çok lezzetli yapıyor, memnun oluruz

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası!

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası!

Savunma Sanayi Başkanı Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayi Başkanı Demir'den F-35 açıklaması

Kan donduran gelenek! Mezardan çıkarıp...

Kan donduran gelenek! Mezardan çıkarıp...

Hırsıza aşık olan kadın, aileye girebilmek için öyle bir şey yaptı ki...

Hırsıza aşık olan kadın, aileye girebilmek için öyle bir şey yaptı ki...

Rusya'dan AB'ye 'Türkiye' tepkisi: Kabul edilemez

Rusya'dan AB'ye 'Türkiye' tepkisi: Kabul edilemez
 

POPÜLER HABERLER

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

2019'un en iyi hava fotoğrafları

2019'un en iyi hava fotoğrafları

Jean Michael Seri hakkında bilinmesi gerekenler

Jean Michael Seri hakkında bilinmesi gerekenler

İnsan gibi uyuyan kedi sosyal medyanın gözdesi oldu

İnsan gibi uyuyan kedi sosyal medyanın gözdesi oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA