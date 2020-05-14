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Spor

Yukatel Denizlispor'da antrenmanlar devam ediyor

Yukatel Denizlispor, koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada antrenmanlarına devam ediyor.

14 Mayıs 2020 Perşembe 23:04 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 23:05
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün açıklamasında, yeşil-siyahlı futbolcuların Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalışma yaptıkları belirtildi.

Sosyal mesafe sınırlamalarına uygun olarak gruplar halinde yapılan idmanda oyuncuların, güç ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Bülent Uygun, lige iyi bir giriş yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Oyuncuların antrenmanda yüzde 100 performanslarını yansıtmalarını istiyorum. Fizik, güç ve kondisyon ağırlıklı çalışmalara devam ediyoruz. Bundan sonra yavaş yavaş taktik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Takımın her geçen gün fiziksel olarak toparlandığını görüyorum. Şu ana kadar her şey planladığımız gibi gidiyor. Eski gücümüze kavuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

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