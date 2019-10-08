Süper Lig'de Milli araya girilmesiyle kulüplerde hareketli günler yaşanmaya başladı. Son haftaların formsuz ekibi Yukatel Denizlispor'da 5-1'lik BtcTurk Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası tartışılan isim Yücel İldiz'in görevine son verildi.

BAŞKAN SAHİP ÇIKMIŞTI AMA

Denizlispor Başkanı Ali Çetin dün yaptığı açıklamada, "Yücel İldiz Hoca bizim babamız ve ondan Allah bin kere razı olsun. Üç maç kaybettik diye 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok" ifadelerini kullanarak hocalarına sahip çıkmıştı ancak bugün yönetim kurulu kararıyla İldiz'in görevine son verildi.

KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, lige Galatasaray'ı ve Antalyaspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup ederek sükseli bir giriş yapsa da, sonrasında oynadığı 5 haftada galibiyet alamayarak düşüşe geçmişti. Ege ekibi bu 5 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik alabildi.

Denizlispor kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz profesyonel futbol takımının durumu Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup Teknik Direktörümüz Yücel İLDİZ’in sözleşmesinin tek taraflı olarak Kulübümüzce fesih edilmesine karar verilmiştir.

Sayın İLDİZ’e Kulübümüze yaptığı katkılardan ötürü teşekkür eder profesyonel hayatında başarılar dileriz."