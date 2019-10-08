Yukatel Denizlispor'da Yücel İldiz ile yollar ayrıldı
Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz'in görevine son verildi.
Süper Lig'de Milli araya girilmesiyle kulüplerde hareketli günler yaşanmaya başladı. Son haftaların formsuz ekibi Yukatel Denizlispor'da 5-1'lik BtcTurk Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası tartışılan isim Yücel İldiz'in görevine son verildi.
BAŞKAN SAHİP ÇIKMIŞTI AMA
Denizlispor Başkanı Ali Çetin dün yaptığı açıklamada, "Yücel İldiz Hoca bizim babamız ve ondan Allah bin kere razı olsun. Üç maç kaybettik diye 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok" ifadelerini kullanarak hocalarına sahip çıkmıştı ancak bugün yönetim kurulu kararıyla İldiz'in görevine son verildi.
KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR
Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, lige Galatasaray'ı ve Antalyaspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup ederek sükseli bir giriş yapsa da, sonrasında oynadığı 5 haftada galibiyet alamayarak düşüşe geçmişti. Ege ekibi bu 5 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik alabildi.
Denizlispor kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:
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