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Spor

Yukatel Kayserispor, 3 puan peşinde

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızlı ekip, rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

IHA20 Mayıs 2023 Cumartesi 16:50 - Güncelleme:
Yukatel Kayserispor, 3 puan peşinde
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Saat 19:00'da başlayacak maç için hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar, taraftarının desteği ile 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Çalışmalarını teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde yapan Kayserispor'da sakatlığı devam eden Lionel Carole ve sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı dışında eksik bulunmuyor.

Hakem Yasin Kol'un düdük çalacağı maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen Kayserispor, puanını 52'ye yükseltmek hedefinde. Kayserispor'un sahaya Bilal Bayezit, Ramazan Civelek, Kolovetsios, Majid Hosseini, Attamah, Olivier Kemen, Bernard Mensah, Carlos Mane, Emrah Başsan, Miguel Cardoso, Mame Thiam onbiri ile çıkması bekleniyor.

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