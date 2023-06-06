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Spor

Yukatel Kayserispor'da 2 ayrılık

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor'da kulüp başkanı Ali Çamlı, 2 oyuncuyla yollarını ayırdıklarını açıkladı.

6 Haziran 2023 Salı 23:30 - Güncelleme:
Yukatel Kayserispor'da 2 ayrılık
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Çamlı, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin son maçında kadim dostluğu uzun zamandır devam eden iki şehrin takımının karşı karşıya geldiğini belirtti.

Dost ve kardeşçe biten bir karşılaşma olduğunu aktaran Çamlı, "Gelen herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yılın artık planlamaları yapılmaya başlandı. Ligin başındaki veya ortasındaki heyecan kalmamış ama buna rağmen her iki takımda iyi maç çıkardı." dedi.

Saha içerisinde ne hakemi zorlayıcı, ne de sporcuların birbirini zorlayıcı bir hareketinin olmadığını dile getiren Çamlı, "Sporda görmek istediğimiz tablo bu. Hele hele Sivasspor ve Kayserispor maçlarında görmek istediğimiz, arzu ettiğimiz görüntü bu. Sonsuza denk bu kardeşlik, dostluk devam edecek. İnşallah önümüzdeki yıl Sivasspor'umuza da Kayserispor'umuza da yürekten başarı diliyorum." diye konuştu.

"FUTBOL EKONOMİSİ ÇOK AĞIRLAŞTI"

Futbolu yönetmek adına zor bir süreç yaşandığını vurgulayan Çamlı, şunları kaydetti, "Sahaya çıkartmak, oynatmak hepsi birbirinden zor işler. Ekonomisi çok ağırlaştı, onun için şehirlerin takımlarına ve takımı yöneten yönetim kurullarına destek olması lazım, bu çok değerli. Tek başına ne Mecnun başkan, ne de Ali Çamlı götürebilir. Bunu bütün şehirler sahiplenip taşıyacaklar. İnşallah Sivas'ın da Kayseri'nin de bu konuda duyarlı olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yılın planlamasın da hem Mecnun başkana, hem bana şehirlerimizin destek olacağını ümit ediyorum."

Takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili soru üzerine Çamlı, şöyle devam etti, "Bernard Mensah ile Gavranoviç ile sözleşmemiz sona erdi. Majid ile Emrah Başsan ile görüşmemiz devam ediyor. Başka da süresi dolan sporcumuz yok. Mensah ile Gavranoviç kesin gitti, Attamah ve Emrah ile görüşmelerimiz devam ediyor."

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