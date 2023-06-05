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Spor

Yukatel Kayserispor'da 9 eksik var

Kayserispor, ligin son maçında oynayacağı Sivasspor maçına 9 futbolcusundan yoksun çıkacak. Nurettin Korkmaz ise aylar sonra kadroya girecek.

IHA5 Haziran 2023 Pazartesi 20:13 - Güncelleme:
Yukatel Kayserispor'da 9 eksik var
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Süper Lig'de sezonun son maçında Sivasspor ile karşılaşacak Kayserispor'da 9 futbolcu forma giyemeyecek. Hazırlıklarını tamamlayarak Sivas'a giden ve kampa giren sarı kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Lionel Carole, Bernard Mensah, Ali Karimi, Dimitrios Kolovetsios, Emrah Başsan, takımdan ayrılan Cenk Gönen ve Mario Gavranovic, cezası bulunan Yaw Ackah, düğün izninde olan Miguel Cardozo kafilede yer almadı. Uzun süre sakatlığı bulunan Nurettin Korkmaz ise kafilede yer aldı.

Kayserispor'un yarın Sivasspor karşısında Bilal Bayezit, Gökhan Sazdağı, Majid Hosseini, Arif Kocaman, Joseph Attamah, Carlos Mane, Ramazan Civelek, Olivier Kemen, Anthony Uzodimma, Baran Ali Gezek, Mame Thiam onbiri ile mücadele etmesi bekleniyor.

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