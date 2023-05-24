Yukatel Merkezefendi'nin yıldız oyuncusuna Eurolegue'den talip var!

Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin formasını giyen Nikos Rogkavopoulos ile Euroleague ekiplerinden Baskonia'nın ilgisi olduğu iddia edildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde Yukatel Merkezefendi Belediyesi, bu sezon Play off'lara kalma başarısı gösteremese de sezonun dikkat çekici takımlarından birisi olmayı başardı.

İtalyan basınına göre, Merkezefendi'nin genç basketbolcusu İspanyol ekibi Baskonia ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.

Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde 28 karşılaşmada görev alan Yunan forvet Rogkavopoulos, maç başına 15.4 sayı, 6.2 ribaund, 1.8 asist ortalaması ile oynadı.