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Spor

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe açıklaması: Puan alacağız

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe ile oynayacakları maçtan puan ya da puanlar çıkaracaklarına inanıyor.

14 Ekim 2024 Pazartesi 18:29 - Güncelleme:
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe açıklaması: Puan alacağız
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında maç fazlasıyla ikinci sırada yer alan Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar alacaklarına inandıklarını söyledi.

"GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ TAKIM COŞACAK"

Radyospor'a konuşan Yıldırım, "Biz Fenerbahçe'yi yenersek ikinciliğimizi kesin koruyoruz. Fenerbahçe ile aramızda 4 puan var. Berabere kalırsak yine üzerlerinde kalacağız. Bu maçlarda puan alırsak, Galatasaray maçı öncesi de bu takım coşacak. Oradan da puan alma inancımız artacak. Pazar günü ben futbolun konuşulduğu bir maç olmasını istiyorum. İnanılmaz bir taraftar desteği olacak. Hakem yönetimi ile ilgili hiç kaygım yok. Ben hakemlerin ismini bile bilmem. Hakemlerle işim olmaz. Biz bir maçı alacaksak, gerekirse hakemi de yenmemiz gerekiyor. Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarında bunu yaşadık. Hakemleri yenemezsek puan alamayız. Samsunspor halen hakemler tarafından sevilen bir kulüp olamadı. Oyunculara da söyledim. Ben bu maçta yerde yattığı, vakit geçiren bir takım olmak istemiyorum. Fenerbahçe Futbol oynamak isteyen bir takım, biz de öyleyiz. İki takım da sahaya yenmek için çıkacak. Maçın sonucu ne olursa olsun bence kazanan taraftar olacak." ifadelerini kullandı.

SAMSUNSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Samsunspor, 2024-2025 sezonuna tarihinin en iyi başlangıcını yaptı.

Transfer yasağı bulunan kırmızı beyazlılar, ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Samsunspor topladığı 18 puanla ve maç fazlasıyla ikinci sırada yer alıyor.

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