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Spor

Yüksel Yıldırım: TFF, önce MHK'yi düzeltmeli

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimi öncesi konuştu. Yıldırım, federasyonun öncelikli olarak Merkez Hakem Kurulu'nu düzeltmesi gerektiğini savundu.

18 Temmuz 2024 Perşembe 11:51 - Güncelleme:
Yüksel Yıldırım: TFF, önce MHK'yi düzeltmeli
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Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi öncesi konuştu.

Yüksel Yıldırım, "Herkesin kafası karışık. Son dönemde tek adayla giriliyordu, herkes rahattı. İki aday olunca herkes bölündü. Ben bir havayı kokladım, kazanacak başkan adayı belli gibi... Ancak şimdi açıklamayayım." dedi.

"F.BAHÇE DİK DURDU, G.SARAY FARKLI"

Samsunspor'un başkanı, "Bazı kulüpler dik durdu, Fenerbahçe gibi... Galatasaray farklı bir çizgi izledi. Bir eleştirdi, sonra geri adım attı, o işler düzelince... Beşiktaş'ın başkan seçiminden sonra onlar da daha ılıman ve yapıcı politika izledi. Anadolu takımlarında bunu göremiyorsunuz. Bir çoğu seçilirken destekli ya da aday olurken birileri tarafından önerildiği için proaktif olamıyorlar. Samsunspor olarak bizim duruşumuz var." yorumunu yaptı.

"İNANMIYORUM, SABUNLANMIŞ LİSTE!"

Yüksel Yıldırım, "Türk hakemleri stres altında maça çıkıyor ve bildiklerini yapamıyorlar. Taraf olmuş gibi gözüküyorlar. TFF önce MHK'daki sorunu düzeltmeli. Sonrasında finansal işlere gireriz. Harcama limitleri açıklandı, nasıl hesaplandı? İnanmıyorum, sabunlanmış! Biz dürüstçe açıkladık ama en alttan üçüncüyüz. Kasımpaşa, Gaziantep ve sonra Samsunspor. Büyük kulüpler teknik olarak iflas etmiş ama en yüksek limitler verilmiş! Fransa'da Bordeaux borcunu ödeyemedi, amatöre düşürüldü. Haydi aynısını yapsın TFF! Bu kadar çok takım olmamalı! Belediye takımları falan... Gerek yok!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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