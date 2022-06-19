Yüksel Yıldırım: Transferleri şampiyon olmak için gerçekleştirmeye karar verdik

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni sezonda şampiyonluk hedeflediklerini belirterek, "Bu sezon için transferleri şampiyon olmak için gerçekleştirmeye karar verdik." dedi.

Sezon için transferlere hızlı başlayan Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni sezon bütçesi doğrultusunda bu sezon için transferleri şampiyonluk hedefiyle belirlediklerini vurguladı. Takımın yeni hocası Bayram Bektaş ve ekibine şampiyonluk yolunda kararlı duruşlarına inandıklarını dile getiren Yıldırım, kulübün geleceğini birlikte inşa edeceklerini söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Başkan Yıldırım, "Kulübümüzün yeni sezon bütçesi doğrultusunda bu sezon için transferlerimizi şampiyon olmak için gerçekleştirmeye karar verdik ve hayırlısı ile de başladık. Biz hep zoru sevdik ve zor işlerin adamı olduğumuzu da düşünüyoruz. Yeni Hocamız Bayram Bektaş Samsunspor'a gelmeyi çok istemişti ve kulübümüzün harika bir geçmişi olduğunu bildiğinden dolayı geldi. Yapacağı görevi için çok çalışarak tüm riskleri çözeceğini, camiaya gereken beklentileri karşılayacağını ve şampiyon yapmak için söz verdi. Bayram Bektaş Hocamız ile aynı zamanda kulübümüzün ve alt yapımızın geleceğini birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İLK KAMP İÇİN TAKIM TOPLANIYOR



Yıldırım, takım hocası Bayram Bektaş ve ekibiyle yeni sezon hazırlıklarını yaptıklarını belirterek; "Hangi kamp ne zaman ve nerede olacak, yeni sezon ne zaman başlayacak, hepsi hazır bekliyor ve yarın takım ilk kamp için Samsun'da toplanıyor." dedi.

"ŞEHİRDEKİ OLUMSUZ HAVAYI OLUMLU HALE ÇEVİRMEK İSTİYORUZ"



Kulüp Yönetimi olarak Bayram hocanın Samsunspor'da harika işler çıkaracağına inandıklarını dile getiren Yıldırım, "Bayram Hoca ve ekibiyle ile şehirdeki olumsuz havayı ve enerjiyi artık olumlu hale çevirmek istiyoruz. Transfer konusunda Batu Kaplan ve scout ekibi ile hızlı adımlar atıyoruz. Süper Lig'de de yoluna devam edecek güçlü bir kadronun iskeletini kurmanın hedefi ile yola çıktık. Hocamız gelir gelmez orta vadeli bir yapılanmanın planına başladık. TFF 1. Lig'de Şampiyonluk bir sonuç ama şampiyon olduktan sonra Süper Lig'de hedeflere gitmek, Avrupa'da oynayan bir kulüp ve takım haline gelmek için daha yapılacak çok büyük bir organizasyona ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.