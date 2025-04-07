İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2025 Pazartesi / 9 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0073
  • EURO
    41,5623
  • ALTIN
    3642.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yüksel Yıldırım'dan olay paylaşım: Anadolu'nun İstanbul'a karşı savaşan son kalesi
Spor

Yüksel Yıldırım'dan olay paylaşım: Anadolu'nun İstanbul'a karşı savaşan son kalesi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesi kendisine gelen bir mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

HABER MERKEZİ7 Nisan 2025 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
Yüksel Yıldırım'dan olay paylaşım: Anadolu'nun İstanbul'a karşı savaşan son kalesi
ABONE OL

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bu hafta Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor'da başkan Yıldırım, kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Yüksel Yıldırım, bu paylaşımına, "Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma... Allah'a şükürler olsun.." ifadelerini kullandı.

Yüksel Yıldırım'ın paylaştığı mesajda, "Anadolu'nun İstanbul'a karşı savaşan son kalesi." ifadeleriyle birlikte Süper Lig puan tablosunun yer aldığı görüldü.

Yüksel Yıldırım'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.