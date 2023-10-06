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Spor

Yükselişimiz devam ediyor! İşte ülke puanındaki son durum

Dün akşam temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki maçlarını oynamasının ardından ülke puanındaki son durum belli oldu. 9. sıradaki yerini koruyan Türkiye'nin 34,850 puanı var. İşte detaylar...

6 Ekim 2023 Cuma 09:11 - Güncelleme:
Yükselişimiz devam ediyor! İşte ülke puanındaki son durum
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Temsilcilerimizden Galatasaray'ın Manchester United'ı, Fenerbahçe'nin ise Spartak Trnava'yı mağlup etmesiyle UEFA ülke puanımız bu hafta da yükseliş gösterdi.

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Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:

(23. SIRA) İSVEÇ. 21,500

(22. SIRA) GÜNEY KIBRIS: 21,850

(21. SIRA) POLONYA: 22,875

(20. SIRA) HIRVATİSTAN: 23,025

(19. SIRA) YUNANİSTAN: 24,325

(18. SIRA) İSRAİL: 26,375

(17. SIRA) UKRAYNA: 26,600

(16. SIRA) NORVEÇ: 26,875

(15. SIRA) ÇEKYA: 27,550

(14. SIRA) DANİMARKA: 27,700

(13. SIRA) SIRBİSTAN: 27,775

(12. SIRA) İSVİÇRE: 30,575

(11. SIRA) AVUSTURYA: 30,800

(10. SIRA) İSKOÇYA: 32,250

(9. SIRA) TÜRKİYE: 34,850

(8. SIRA) BELÇİKA: 40,400

(7. SIRA) PORTEKİZ: 49,316

(6. SIRA) FRANSA: 54,831

(5. SIRA) HOLLANDA: 56,500

(4. SIRA) ALMANYA: 71,909

(3. SIRA) İTALYA: 74,569

(2. SIRA) İSPANYA: 78,489

(1. SIRA) İNGİLTERE: 91,678

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