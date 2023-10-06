Temsilcilerimizden Galatasaray'ın Manchester United'ı, Fenerbahçe'nin ise Spartak Trnava'yı mağlup etmesiyle UEFA ülke puanımız bu hafta da yükseliş gösterdi.

DAHA DA YUKARI ÇIKMA İHTİMALİ SÜRÜYOR

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:

(23. SIRA) İSVEÇ. 21,500

(22. SIRA) GÜNEY KIBRIS: 21,850

(21. SIRA) POLONYA: 22,875

(20. SIRA) HIRVATİSTAN: 23,025

(19. SIRA) YUNANİSTAN: 24,325

(18. SIRA) İSRAİL: 26,375

(17. SIRA) UKRAYNA: 26,600

(16. SIRA) NORVEÇ: 26,875

(15. SIRA) ÇEKYA: 27,550

(14. SIRA) DANİMARKA: 27,700

(13. SIRA) SIRBİSTAN: 27,775

(12. SIRA) İSVİÇRE: 30,575

(11. SIRA) AVUSTURYA: 30,800

(10. SIRA) İSKOÇYA: 32,250

(9. SIRA) TÜRKİYE: 34,850

(8. SIRA) BELÇİKA: 40,400

(7. SIRA) PORTEKİZ: 49,316

(6. SIRA) FRANSA: 54,831

(5. SIRA) HOLLANDA: 56,500

(4. SIRA) ALMANYA: 71,909

(3. SIRA) İTALYA: 74,569

(2. SIRA) İSPANYA: 78,489

(1. SIRA) İNGİLTERE: 91,678