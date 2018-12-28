Yunan basınına göre Beşiktaş Aleksandar Prijovic ile ilgileniyor

Ara transfer döneminde kadrosunu kaliteli bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların listesine Sırp bir forvet de eklendi.

Bu iddia ise Yunan basınından geldi. Yunanlılar, Sırp golcü Aleksandar Prijovic için Beşiktaş'ın devreye girdiğini yazdı. Aleksandar Prijovic, 2014-15 sezonunda PTT 1. Lig takımlarından Boluspor'da forma giymişti.

O sezon 31 maçta 16 gol atınca Polonya'nın Legia takımına transfer olmuş ardından da PAOK'a gitmişti. Geçen sezon 28 maçta 19 gol atan Sırp oyuncu bu sezon ise 13 karşılaşmada 9 golle Yunan Liginin tozunu atıyor.

Oyuncunun bonservis bedeli ise 6 milyon euro olarak değerlendiriliyor. 1.91 boyundaki futbolcu, 2017'de 2 milyon euroya Legia'dan gelmişti.

(Sabah)