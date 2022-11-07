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Spor

Yunan derbisinde kazanan yok

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı.

7 Kasım 2022 Pazartesi 00:19 - Güncelleme:
Yunan derbisinde kazanan yok
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Yunanistan Ligi'nin 11. haftasında Panathinaikos, sahasında Olympiakos ile derbi maçında karşı karşıya geldi.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Pep Biel ile öne geçen Olympiakos'a Panathinaikos'un yanıtı 90+12'de oldu penaltıdan Sporar ile oldu. Öte yandan Panathinaikos'un Sporar ile 31 ve 77'de bulduğu iki gol ise VAR'dan ofsayt gerekçesiyle geri döndü.

Bu sonuçla Panathinaikos puanını 30'a çıkarırken liderliğini sürdürdü. Olympiakos ise 21 puanda kaldı.

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