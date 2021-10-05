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Spor

Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis arabasında ölü bulundu

Yunanistan'ın Makedonikos takımında forma giyen 31 yaşındaki sol bek Nikos Tsoumanis'in arabasında ölü bulunduğu öğrenildi.

5 Ekim 2021 Salı 13:56 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 14:08
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31 yaşındaki Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis, sabah saatlerinde Selanik, Kalamarya'daki Nea Krini yat limanında arabasında ölü bulundu.

Dün öğle saatlerinde kendisinden haber alınamayan Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis'in yakınları, polise başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

Dün öğlen başlayan arama çalışmaları neticesinde yetkililer, Tsoumanis'in Selanik, Kalamarya'daki Nea Krini yat limanında arabasında ölü bulunduğunu duyurdu.

Futbolcunun ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, incelemenin devam ettiği belirtildi.

Nikos Tsoumanis bu yıl Makedonikos'ta forma giyerken, daha önce Aris, Apollon Pontou, PAE Veria, Panthrakikos, Skoda Xanthi ve diğer takımların formalarını giymişti.

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