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Yunanistan Futbol Federasyonu, Michael Skibbe'nin görevine son verdi

Yunanistan Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Michael Skibbe ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Yunanistan Milli Takımı'nda Alman teknik direktör Michael Skibbe ile yollar ayrıldı.

Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Vangelis Grammenos, ülke  basınına yaptığı açıklamada, 53 yaşındaki Skibbe'nin görevine son verildiğini  duyurdu.

Grammenos, teknik direktörlük görevini Angelos Anastassiadis'in  devralacağını açıkladı.

2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamayan Skibbe yönetimindeki Yunanistan  Milli Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta çıktığı 4 maçta topladığı 6 puanla  ikinci sırada yer alıyor.

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Kardemir  Karabükspor'u da çalıştıran Skibbe, 2015'te Yunanistan Milli Takımı'nın başına  geçmişti.

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