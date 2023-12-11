İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2023 Pazartesi / 29 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9893
  • EURO
    31,1716
  • ALTIN
    1847.35
  • BIST100
    7728.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yunanistan futbolunda seyirci yasağı kararı!
Spor

Yunanistan futbolunda seyirci yasağı kararı!

Yunanistan'da sporda yaşanan şiddet olayları nedeniyle 1. Futbol Ligi (Süper Lig) maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 17:42 - Güncelleme:
Yunanistan futbolunda seyirci yasağı kararı!
ABONE OL

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı açıklamada, geçen hafta Olympiakos ile Panathinaikos voleybol takımları arasında oynanan müsabakada görevli bir polisin, 18 yaşında bir taraftarın kullandığı işaret fişeği sonucu ağır yaralanmasının sporda yaşanan şiddet olaylarının ilki olmadığına dikkati çekti.

Ülkede uzun süredir yaşanan bu sorunun çözümü için hükümetin daha önce de bir dizi yasal tedbir aldığını hatırlatan Marinakis, Adalet Bakanlığının yapacağı yeni bir çalışma ile cezaların ertelenmesi şartlarının ağırlaştırılacağını kaydetti.

Marinakis, sporda şiddetle mücadeleye ilişkin yeni önlemlerin alınacağını belirterek, futbolda Süper Lig maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanacağını duyurdu.

Yunan takımlarının Yunanistan'da oynayacağı Avrupa maçlarının da kamu düzeni ve güvenlik gerekçesiyle durum değerlendirmesinin ardından seyircisiz oynanabileceğini ifade eden Marinakis, Vatandaşı Koruma Bakanı Yannis Ikonomu ve Spor Bakan Yardımcısı Yannis Vruçis'in Yunanistan Yüksek Mahkemesi Savcısı Yeorgia Adilini'yi ziyaret ederek sporda şiddete verilen cezaların katılaştırılmasını talep edeceklerini aktardı.

Marinakis, müsabakaların seyircisiz yapılacağı sürede, Süper Lig maçlarının oynandığı statlara yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirilmesi ile taraftarların kimlik göstererek ve dijital bir uygulama ile içeri alınması için altyapı oluşturulmasına yönelik hazırlık yapılacağını belirterek, olay çıkması halinde takımlara otomatik yaptırımlar uygulanmasına imkan sağlayacak yasal düzenlemenin de hayata geçirileceğini kaydetti.

Yunanistan'da geçen perşembe akşamı Olympiakos ile Panathinaikos takımları arasında oynanan voleybol müsabakasında çıkan olaylarda 31 yaşında bir polis, işaret fişeği ile ağır yaralanmıştı.

Polisi yaralayan 18 yaşındaki Yunan vatandaşı, Pazar günü polis tarafından yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.