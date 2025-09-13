2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, Yunanistan'a karşı büyük üstünlük kurdu ve karşılaşmadan 94-68'lik galibiyetle ayrılarak 24 yıl sonra adını finale yazdırdı.

Ağır yenilgiyle hüsran yaşayan Yunanistan'da ise mağlubiyet büyük ses getirdi. Yunan basını karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

İşte Yunan basınında maçın yansımaları:

EPT News: Rüya kabusa dönüştü! Milli Takım, Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye karşısında kilit oyuncularının beklenen performansı gösterememesi nedeniyle kötü bir gece geçirdi. Milli takımımızın yarı final maçına başlarken yaşadığı tedirginliğin bir sonucu olarak ilk periyotta 12 hata yapması dikkat çekici. Türkiye'den Osmani 28 sayıyla (6 üçlük), Panathinaikos'tan Osman ise 17 sayıyla 'can sıktı'. Türklerin ilk saniyeden itibaren agresif ve sert savunması, Yunanistan'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun tüm koridorlarının kapatılması ve Ercan Osmani'nin hücumdaki coşkusu, maçın sonucunu ve galibiyeti erkenden belirledi.

902.gr: 'Zayıf' ve 'sıkışmış' milli takım, Türkiye'ye karşı 94-68'lik ağır bir yenilgi aldı. İlk yarıda, Milli Takımımız, tüm hücum gücümüzü kapatmayı başaran Türkiye'nin çok iyi savunması tarafından bloke edildi. Bunun en tipik örneği, Giannis Antetokounmpo'nun yaklaşık 16 dakikalık oyunda sadece 4 sayı atmasıydı. Ayrıca, Türkler, oyun kurucularımızı ikişerli ve üçerli oyuncularla kapattı. Bu oyun tarzına sıkışmış olan temsilcimiz, üçüncü çeyrekte de toparlanma belirtisi göstermedi. Aynı zamanda, milli takım teknik direktörünün yaptığı değişikliklerin hiçbiri Milli Takım'a gereken nefes vermedi

Huffingtonpost: Milli Takımımız için bir hayale inandık, hayal ürünü çıktı! Yapılan birçok hata, başarısızlık ve son derece iyi kurgulanmış Türk savunması, acı bir yenilgiye Milli Takım'ın elenmesine yol açtı . Yunan oyuncular denedi, ancak bu yeterli olmadı. Türkiye finale kadar açık ara önde giderken, Yunanistan maçın hiçbir anında tepki göstermedi.

Protagon: A Milli Basketbol Takımı, Türkiye'ye karşı yaptığı hataların bedelini ödedi! A Milli Basketbol Takımı, en kritik anda en kötü oyununu sergilerken, Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi maçlarından birini oynayan Türkiye namağlup olmasının tesadüf olmadığını kanıtladı. Milli Takım'ın oyununun temel özelliklerinden biri hatalardı. Oyuncular toplam 22 hata yaptı, bazıları da baskı altında değildi. Ergin Ataman oyunu mükemmel okudu, Giannis Antetokounmpo'yu büyük ölçüde sınırladı. Ercan Osmani, skor üretmede (28 sayı, 5/7 ikilik, 6/8 üçlük) büyük bir hasar yarattı, maça kısa bir süre kala şüpheleri olan Cedi Osman'ın açık alanda rakibi yoktu ve Alperen Şengün istatistiklerini doldurdu (15 sayı, 12 ribaund, 6 asist) ve Milli Takım savunmasında büyük çatlaklar oluşturdu.