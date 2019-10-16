Yunanistan'da oynanan Türkiye-Brezilya maçında küstah pankart Yunanistan'da oynanan mini-foot dünya kupası mücadelesinde Türkiye'nin Brezilya ile karşılaştığı maçta küstah bir pankart açıldı. Milli futbolcuların tepkisi üzerine duran mücadele, pankartın kaldırılmasıyla devam etti.