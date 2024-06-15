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Spor

Yunanistan'da şampiyon Ergin Ataman'lı Panathinaikos!

Yunanistan Basketbol Ligi'nde Ergin Ataman'in başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, evinde ağırladığı Olympiakos'u 87-82 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve şampiyon oldu. Yeşil Yoncalar böylece, EuroLeague zaferinin ardından ligde de mutlu sona ulaşıp sezonu çifte kupayla tamamladı.

15 Haziran 2024 Cumartesi 00:03 - Güncelleme:
Yunanistan'da şampiyon Ergin Ataman'lı Panathinaikos!
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Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 5. ve son maçında Olympiakos'u 87-82 yenen Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, 2-0 geriden gelerek rakibine 3-2 üstünlük kurdu ve şampiyon oldu.

Panathinaikos, başkent Atina'da konuk ettiği Olympiakos'u final serisinin son maçında 87-82 mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı.

Bu zaferle Ataman, Yunan ekibiyle ilk sezonunda THY Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından Yunan Ligi şampiyonluğunu kazanma başarısı gösterdi.

Panathinaikos'ta Kostas Sloukas, 29 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu ve bu performansı takımına galibiyet ve şampiyonluk getirdi.

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