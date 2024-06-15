Yunanistan'da şampiyon Ergin Ataman'lı Panathinaikos!

Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 5. ve son maçında Olympiakos'u 87-82 yenen Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, 2-0 geriden gelerek rakibine 3-2 üstünlük kurdu ve şampiyon oldu.

Panathinaikos, başkent Atina'da konuk ettiği Olympiakos'u final serisinin son maçında 87-82 mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı.

Bu zaferle Ataman, Yunan ekibiyle ilk sezonunda THY Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından Yunan Ligi şampiyonluğunu kazanma başarısı gösterdi.

Panathinaikos'ta Kostas Sloukas, 29 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu ve bu performansı takımına galibiyet ve şampiyonluk getirdi.