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Spor

Yunanistan’da VAR yangını

Volou-Olympiakos maçında konuk ekibin attığı golün ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edilmesinin ardından olaylar büyüdü. Olympiakos taraftarları VAR hakeminin evine molotof kokteylli saldırı düzenledi.

Star Spor24.12.2019  22:26 - Güncelleme: 24.12.2019  22:26

YUNANİSTAN Ligi’nde oynanan ve 0-0 biten Volou - Olympiakos karşılaşmasında konuk ekibin attığı bir golün ofsayt gerekçesiyle VAR’dan dönmesinin ardından olaylar büyüdü. Olympiakos taraftarı, müsabakanın VAR hakemi Angelos Evangelou’nun evine molotof kokteylli saldırıda bulundu. Hakem Angelos Evangelou’nun evinde herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yaşanan olayları Yunan Futbol Federasyonu ise ‘Mafyatik bir saldırı’ diye kınadı. Hakemlerin 17. hafta maçlarına çıkmayarak olayları boykot etmesi bekleniyor.

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