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Spor

Yunanistan'dan depremzedeler için anlamlı destek! Her sayı için 10 euro bağış

Yunanistan Basketbol Ligi'nde bu hafta atılan her sayı depremzedelere 10 euro bağış olarak geri dönecek.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 00:20 - Güncelleme:
Yunanistan'dan depremzedeler için anlamlı destek! Her sayı için 10 euro bağış
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Yunanistan Basketbol Ligi'nde bu haftaki maçlarda atılan her sayı için Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenlere 10 euro bağış yapılacak.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, 16. hafta maçları öncesinde deprem felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacağı kaydedildi.

Ayrıca maçlarda atılacak her sayı için Yunan Kızılhaç hesabına 10 euro bağışta bulunulacağı ve toplanan yardımın Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gönderileceği belirtildi.

Lig yönetiminin de ayrıca bağışta bulunacağı bilgisi paylaşıldı.

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