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Yunanlılar’dan Yunus’a ırkçı tavır

Bir ay önce Türkiye’nin hentbol milli maçında verdiği asker selamı ile kadro dışı bırakılan milli hentbolcumuzun kulübü AEK skandala imza attı. Yunus’un sözleşmesini dün haksız yere feshetti.

  • Star Spor
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YUNANİSTAN’DAN skandal karar.. A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4’üncü maçında Belçika’yı 33-24’lük skorla mağlup ettikleri maçın ardından asker selamı ile Barış Pınarı Harekatı’na destek veren milli hentbolcu Yunus Özmusul, takımı AEK tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Yunan ekibi ile antrenmanlara çıkamayan ve maç kadrolarında da yer alamayan tecrübeli file bekçisinin dün sözleşmesi feshedildi. Yunus “Bu ırkçı bir karardır.. Yunanlılar’ın rezil tavrını bütün dünya görsün” diye konuştu. Menajeri Ceren Uyguner de konuyla ilgili, DHA’ya “Sözleşme feshedildi. Yunus, ocak ayına kadar bireysel çalışmalarına devam edecek. Devre arası transfer sezonunun açılmasıyla birlikte başka bir takımla anlaşacak. Milli takımın Nisan ayında önemli maçları var. Yunus da o maçlara hazırlanacak” dedi. Öte yandan Yunan kulübü Olympiakos’ta forma giyen Durmuş Ali Tınkır da işlemlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde Türkiye’ye dönecek.

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