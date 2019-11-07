Yunus Akgün Belçika yolcusu
GALATASARAY’IN sözleşmesini uzattığı genç oyuncusu Yunus Akgün’e, Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht’in talip olduğu ileri sürüldü.
- Star Spor
Anderlecht yaz transfer döneminde de 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu almak istemiş ancak Cim-Bom fiyatta anlaşamamıştı. Belçika temsilcisinin Ocak ayındaki ara transferde Yunus’u satın alma opsiyonuyla kiralayacağı ileri sürüldü. Aslan’ın alt yapısından yetişen Yunus bu sezon Süper Lig’de sadece 6 dakika oynayabildi.
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