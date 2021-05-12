Yunus Akgün Galatasaray'a döndü

DHA 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:15 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:15

TFF 1'inci Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, Hasan Kılıç'ın ayrılışının ardından kiralık sözleşmeleri biten Emircan Altıntaş ve Berk Yıldız ve Yunus Akgün, yuvasına döndü. Yunus Akgün, mavi-lacivertli takımla güzel anılar biriktirdiğini belirterek, taraftarlardan helallik istedi.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, sezon başında Alanyaspor'dan kiralanan Emircan Altıntaş ile devre arasında Yeni Malatyaspor'dan kiralanan Berk Yıldız'ın sözleşmelerinin sona erdiği belirtilerek, "Emircan ve Berk'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendi kulüplerinde ve futbol yaşamlarında başarılar dileriz" denildi.

YUNUS AKGÜN DE YUVAYA DÖNDÜ

Galatasaray'dan kiralık olarak mavi lacivertli takıma katıldıktan sonra sözleşmesi biten Yunus Akgün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mavi-lacivertli takımla güzel anılar biriktirdiğini belirterek, taraftarlardan helallik istedi.