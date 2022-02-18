İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2022 Cuma / 17 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yunus Akgün, Galatasaray'ın başına bela oldu! Şaşırtan olay
Spor

Yunus Akgün, Galatasaray'ın başına bela oldu! Şaşırtan olay

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray'a karşı forma giydiği maçta bir ilki yaşadı. 80 dakika sahada kalan Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takıma attığı 2 golle ligde aldığı süreye göre en fazla gol attığı maçı oynadı.

star.com.tr18 Şubat 2022 Cuma 22:57 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 22:57
ABONE OL

Yunus Akgün, kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da en iyi performansını Galatasaray'a karşı gösterdi. Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile oynayan Adana Demirspor'da 80 dakika forma giyen Yunus Akgün, 5 dakika arayla attığı 2 golle aldığı süreye göre en fazla topu ağlarla buluşturduğu maçı oynadı. 21 yaşındaki oyuncu sezon sonu sarı-kırmızılı takıma geri dönecek.

YUNUS AKGÜN, GALATASARAY'IN BAŞINA BELA OLDU

Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderdiği Yunus Akgün, ligin 18. haftasında sarı-kırmızılı takıma karşı oynanan maçta bu sezonki en iyi performansını sergiledi. 80 dakika sahada kalan oyuncu, 5 dakika arayla attığı 2 golle aldığı süreye göre en fazla gol attığı maçı oynadı.

21 yaşındaki oyuncu, bu sezonki en iyi ikinci performansını ise Fatih Karagümrük karşısında 90 dakikada 2 gol ve 1 asistle sergilemişti.

YUNUS AKGÜN'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderdiği Yunus Akgün, bu sezon 26 resmi maçta görev alırken 8 gol ve 12 asistle takımına katkıda bulundu. 21 yaşındaki oyuncu, 26 maçın 22'sinde ilk 11'de yer buldu.

SEZON SONU GALATASARAY'A DÖNECEK

Kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da başarılı performans sergileyen Yunus Akgün, bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönecek.

star.com.tr

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.