Yunus Akgün, Galatasaray'ın başına bela oldu! Şaşırtan olay

star.com.tr 18 Şubat 2022 Cuma 22:57 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 22:57

Yunus Akgün, kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da en iyi performansını Galatasaray'a karşı gösterdi. Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile oynayan Adana Demirspor'da 80 dakika forma giyen Yunus Akgün, 5 dakika arayla attığı 2 golle aldığı süreye göre en fazla topu ağlarla buluşturduğu maçı oynadı. 21 yaşındaki oyuncu sezon sonu sarı-kırmızılı takıma geri dönecek.

YUNUS AKGÜN, GALATASARAY'IN BAŞINA BELA OLDU

Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderdiği Yunus Akgün, ligin 18. haftasında sarı-kırmızılı takıma karşı oynanan maçta bu sezonki en iyi performansını sergiledi. 80 dakika sahada kalan oyuncu, 5 dakika arayla attığı 2 golle aldığı süreye göre en fazla gol attığı maçı oynadı.

21 yaşındaki oyuncu, bu sezonki en iyi ikinci performansını ise Fatih Karagümrük karşısında 90 dakikada 2 gol ve 1 asistle sergilemişti.

YUNUS AKGÜN'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderdiği Yunus Akgün, bu sezon 26 resmi maçta görev alırken 8 gol ve 12 asistle takımına katkıda bulundu. 21 yaşındaki oyuncu, 26 maçın 22'sinde ilk 11'de yer buldu.

SEZON SONU GALATASARAY'A DÖNECEK

Kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da başarılı performans sergileyen Yunus Akgün, bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönecek.