31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6029
  • 6,3334
  • 254.921
  • 99.035
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yunus Akgün İtalya yolunda

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş, Genoa ile anlaşmaya vardı. Roma ve Lazio ise Yunus Akgün'ün peşinde.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

G.Saray'la mukavelesi sona eren Sinan Gümüş, Genoa ile anlaşırken sarı-kırmızılı kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi olan 18 yaşındaki Yunus Akgün'ü de Roma ve Lazio istiyor.
 
Roma, oyuncu için 4 milyon Euro artı 2 milyon Euro'luk bonus içeren bir teklif sunmuştu. Lazio ile olan pazarlıklar ise sürüyor. Bu transfer gerçekleşirse Yunus İtalya'da forma giyen 5. Türk oyuncu olacak.
 
Alanyaspor'dan Sassuolo'ya giden Merih Demiral, Başakşehir'den Roma'ya giden Cengiz Ünder ve Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu Serie A'daki diğer Türkler.
 
(Sabah)

Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler! İfadeleri şok etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Vatandaşlara "kuruşlarınızı isteyin" çağrısı

Vatandaşlara 'kuruşlarınızı isteyin' çağrısı

Eski CHP'li vekile büyük şok! 2 milyon lirasını kaptırdı

Eski CHP'li vekile büyük şok! 2 milyon lirasını kaptırdı

Ölüm tuzağından sağ çıkan baba korkunç geceyi anlattı

Ölüm tuzağından sağ çıkan baba korkunç geceyi anlattı

Beşiktaş'tan sürpriz Mehmet Topal hamlesi!

Beşiktaş'tan sürpriz Mehmet Topal hamlesi!

Esra Erol’un programına katılmışlardı... Sokak ortasında öldürüldü

Esra Erol’un programına katılmışlardı... Sokak ortasında öldürüldü

Türkiye'den BM'deki YPK/PKK skandalına tepki: İkiyüzlülük

Türkiye'den BM'deki YPK/PKK skandalına tepki: İkiyüzlülük

Yer: Tunceli... İddiaları güçlendiren görüntü

Yer: Tunceli... İddiaları güçlendiren görüntü

Utanmaz sözler! Katliamı itiraf etti

Utanmaz sözler! Katliamı itiraf etti
 

POPÜLER HABERLER

Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler! İfadeleri şok etti

Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler! İfadeleri şok etti

İşte dünyayı ayağa kaldıran Rus gizli denizaltısı AS-12 Losharik ve özellikleri

İşte dünyayı ayağa kaldıran Rus gizli denizaltısı AS-12 Losharik ve özellikleri

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Ördek ile köpeğin şaşırtan dostluğu

Ördek ile köpeğin şaşırtan dostluğu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA