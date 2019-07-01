Yunus Akgün, Lazio yolunda
İtalyan kulübü, 18 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmek için 2. kez İstanbul’da G.Saray ile masaya oturdu. Lazio’nun 3 milyon euroluk teklifini 4 milyon euroya çıkardığı bildirildi.
- Star Spor
GALATASARAY genç bir futbolcusunu daha Avrupa’ya göndermeye hazırlanıyor. Geçen sezonun devre arasında Ozan Kabak’ı 11 milyon euro karşılığında Alman ekibi Stuttgart’a satan Sarı-Kırmızılılar, bu kez de Yunus Akgün için kapısını çalan Lazio ile pazarlıkları sürdürüyor. Repubblica İtalya, Lazio’lu yöneticilerin Yunus’un transferini bitirmek için ikinci kez İstanbul’da Galatasaray’la masaya oturduğunu duyurdu.Haberde daha önce 18 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro teklif eden Roma temsilcisinin fiyatı 4 milyon euro artı 2 milyon euroluk bonuslar şeklinde güncellediği kaydedildi. CimBom’un UEFA’nın yaptırımları yüzünden Yunus Akgün’ün Lazio’ya transferine onay vermesinin beklendiği ifade ediliyor.
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