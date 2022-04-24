Yunus Akgün resmen müjdeyi verdi! Heyecanlandıran gelişme

Bonservisi Galatasaray'da olan ve kiralık olarak Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Akgün, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sezon sonu Galatasaray'a döneceğini belirten Yunus Akgün, "Sözleşmem 2024'e kadar orada devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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YUNUS AKGÜN: GALATASARAY'A DÖNECEĞİM

Kiralık olarak Adana Demirspor'da forma giyen ve başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Yunus Akgün, Trabzonspor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon sonu bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a döneceğini belirten Yunus Akgün, "Galatasaray'a döneceğim sözleşmem 2024'e kadar orada devam ediyor." dedi.

"TEK HEDEFİMİZ ADANA DEMİRSPOR'U AVRUPA'YA GÖTÜRMEK"



Şu anda tek odak noktasının Adana Demirspor olduğunu belirten genç oyuncu, "Şu anda tek hedefimiz Adana Demirspor'u Avrupa'ya götürmek." ifadelerini kullandı.

"SEZON BİTİNCE OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Sezon bitince oturup konuşacaklarını belirten Akgün, "Her takımın oyun sistemi farklı. Ben bu oyun sistemiyle Adana Demirspor'a tam uydum. Galatasaray'a gittiğimde oradaki hoca nasıl oynatacak, nasıl uyacağım göreceğiz." şeklinde konuştu.



YUNUS AKGÜN'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunus Akgün, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 34 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 14 asistle takımına katkıda bulundu.