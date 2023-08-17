Yunus Akgün transferi hayırlı olsun! İşte yeni takımı

Galatasaray'da istediği performansı sahaya yansıtamayan Yunus Akgün'ün yeni takımı belli oldu. Championship ekibi Leicester City, sarı-kırmızılı ekipten Yunus Akgün'ü kadrosuna kattı.

YUNUS AKGÜN BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

2021-22 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Süper Lig ekibi Adana Demirspor'daki performansıyla büyük beğeni toplayan Yunus Akgün geçtiğimiz sezon geri döndüğü sarı-kırmızılılarda ise hayal kırıklığına neden oldu. Milli oyuncu fazla süre alamadı ve aldığı sürede de beklentilerin uzağında kaldı.

YUNUS AKGÜN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

343 Digital'in haberine göre; Leicester City, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü kadrosuna kattı.

İŞTE ÖDENECEK MİKTAR

Habere göre, İngiliz ekibinin oyuncu için sarı kırmızılı takıma Yunus Akgün için 5.5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 28 resmi maça çıkan Yunus Akgün, bu karşılaşmaların 12'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1180 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli oyuncu, 1 gol ve 4 asistle skora etki edebildi.

