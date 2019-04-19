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Yunus Akgün ve Emre Akbaba ilk 11'e...

Derbi beraberliği ile morali bozulan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim yarın oynanacak olan mücadele öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı. 90 dakika sonunda sahadan üç puanla ayrılmaları gerektiğini vurgulayan İmparator, “Maça hızlı başlayıp, golü erken bulmalıyız” dedi.

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■ FENERBAHÇE ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim oyuncularının moralini yükseltmeye çalışıyor. Her ne şartta olursa olsun en büyük rakipleri Başakşehir’le aradaki farkı 5’e düşürdüklerinin altını çizen tecrübeli teknik adam, dünkü idman öncesinde öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı ve yarın oynanacak olan Kayserispor maçının önemine dikkat çekti.

HENÜZ HER ŞEY BİTMEDİ

■ HALA şampiyonluk yarışında olduklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, “Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Ligin son haftasına kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Şampiyonluk istiyorsak, Kayserispor maçını kazanmamız gerek. Sizden bu maça hızlı başlamanızı istiyorum. Hızlı başlayıp, golü erken bulmalıyız. Gol ne kadar erken gelirse üzerinizdeki baskı o kadar azalır, rakip strese girer ve biz de bu sayede farklı bir galibiyet alırız” dedi.

YUNUS VE EMRE AKBABA 11’E

■ TECRÜBELİ çalıştırıcı, Kayserispor maçı kadrosunda değişikliğe gidecek. Terim, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Henry Onyekuru’nun yerine Emre Akbaba’yı saha sürecek. Kadıköy’de cezalı olduğu için oynayamayan Marcao da formasına kavuşuyor. Brezilyalı, savunmada Ryan Donk’un partneri olacak. Sakatlanan Sofiane Feghouli’nin mevkisinde ise ilk 11’e en yakın aday genç Yunus Akgün… Nagatomo da oynamaya hazır.

(Gunes)

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