Yunus Akgün'den ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

Adana Demirspor'da kiralık olarak Yunus Akgün için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in geri getirmek istediği Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'da kalmaya daha sıcak baktığı öne sürüldü.

YUNUS AKGÜN'DEN ŞAŞIRTAN KARAR

Yunus Akgün, kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da performansıyla müthiş bir çıkış yakalayarak büyük beğeni topladı. Fotospor'da yer alan habere göre; Yunus Akgün, sezon sonu bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönmek istiyor. Ancak Montella sayesinde oluşan İtalya şansını da kaçırmak istemiyor. Bu yüzden sürekli oynadığı Adana Demirspor'da kalmaya daha sıcak bakıyor.

DOMENEC TORRENT, GERİ GELMESİNİ İSTİYOR

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Öncelikle önemli oyuncularımız Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ü geri getirmek istiyoruz. İkisi de Galatasaray'ın oyuncusu olduğu için rahatlıkla bunu söyleyebilirim." şeklinde konuşmuştu.

YUNUS AKGÜN'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunus Akgün, Adana Demirspor formasıyla bu sezon 32 resmi maçın 28'inde ilk 11'de yer aldı. 21 yaşındaki genç oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 14 asistle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.