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Spor

Yunus Akgün'e Belçika'dan bir talip daha

Belçika’dan Cercle Brugge, Yunus Akgün için G.Saray’a 2 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fatih Terim teklife sıcak bakmıyor. Görüşmeler sürüyor.

24.01.2020  00:08 - Güncelleme: 24.01.2020  08:01

GALATASARAY altyapısından yetişen ve zaman zaman A Takım’da forma şansı bulan Yunus Akgün için Belçika’nın Cercle Brugge takımı devreye girdi. Cim-Bom’a transfer için 2 milyon euroluk bonservis teklifi yapıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim genç oyuncusunun 2 milyon euro karşılığında satılmasına sıcak bakmıyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Bu hafta içerisinde genç oyuncu ile ilgili son kararın verilmesi bekleniyor. Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün, bu sezon U19’da 19 maçta forma giydi ve 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz sezon Yunus Akgün ile ilgili “Yunus Akgün’ün üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Sağda da solda da oynuyor. Zamanla daha iyi olacak. Bu sene öne çıkanlardan bir tanesi o solak. Kendisinin gösterdiği performanstan çok mutluyum”ifadelerini kullanmıştı.

(Akşam)

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