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  • Yunus Akgün'e dev müjde! Herkesin gözü kulağı bu haberdeydi
Spor

Yunus Akgün'e dev müjde! Herkesin gözü kulağı bu haberdeydi

Yunus Akgün, nihayet büyük hayaline kavuşuyor. Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da olan Yunus Akgün, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

18 Mart 2022 Cuma 19:32 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 20:57
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Süper Lig'de Adana Demirspor ile başarılı performans gösteren Yunus Akgün, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından aday kadroya davet edildi. 21 yaşındaki genç oyuncu bu sezon 8 gol ve 13 asistle takımına katkı sağladı.

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YUNUS AKGÜN MİLLİ TAKIM'DA

2 sezondur Adana Demirspor'da kiralık olarak oynayan Yunus Akgün bu sezon Süper Lig'de kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti. Sezon sonunda Galatasaray'a dönecek olan genç yıldız A Milli Takım forması giymek istiyordu. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından aday kadroya davet edildi

YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSI

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Yunus Akgün, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 30 resmi maçta görev alırken 8 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu. 21 yaşındaki genç oyuncu 30 maçın 26'sında ilk 11'de yer buldu.

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