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Yunus Akgün'ün menajeri isyan etti! 'Yeter artık bıktım'

Yunus Akgün'ün menajeri Hasan Anıl Eken, İtalyan medyasına önemli açıklamalarda bulundu.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Ocak ayında adı sık sık Anderlecht ile anılan, bu sezon ise Lazio’nun 3 milyon Euro teklif ettiği iddia edilen Yunus Akgün’ün menajeri Hasan Anıl Eken ‘sololalazio’ internet sitesine önemli açıklamalarda bulundu.
 
‘Yunus Akgün’adı Lazio ile anılıyor, genç yetenek hakkında ortaya atılan iddialar doğru mu?’ sorusuna yanıt veren Anıl Eken İtalyan basınına;
 
‘Öncelikle söylemem gerekir ki bu iddialar olduğu gibi gerçek dışı. Yapılan haberlerden ve Yunus’un menajeri olduğunu iddia eden şahıslardan gerçekten bıktım. Yakında şahıslar hakkında yasal işlem başlatacağım. Yunus için bana ne İtalya’dan ne de Avrupa’dan herhangi bir teklif gelmedi. Tek teklif sözlü olarak TFF 1.Lig’den yapıldı, eğer bir kulüp ya da bir başka menajer arkamdan iş çeviriyorsa onu bilemem, hesabını UEFA’ya verirler.’ açıklamalarında bulundu.
 

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