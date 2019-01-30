Yunus, Anderlecht yolunda

TÜRKİYE Kupası’nda Bolu maçında üç gol atıp, bir de asist yaparak yıldızlaşan Yunus Akgün’e sürpriz talip. Aslan’ın 18 yaşındaki yıldızına, Belçika Ligi ekibi Anderlecht 3.5 milyon euroluk bonservis teklifi yaptı.Bir sonraki satıştan da Galatasaray’a yüzde 30’luk pay öneren Anderlecht yönetimi, “Yunus’ta ısrarcıyız” dedi. Cim-Bom’un pazarlık masasında Belçika ekibinden 4 milyon euro istediği ve bunun da kabul gördüğü öğrenildi. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Fiziği ve oyun stili ile ünlü Fransız golcü Griezmann’a benzetilen Yunus, Galatasaray’da asgari ücret kazanıyor. 2017 yılında profesyonel yapılan Yunus ile 18 yaşının altında olduğu için 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Genç hücum oyuncusunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor. Bu sezon 12 maçta forma giyen Yunus 4 gol, 2 asistle oynadı. Bu arada G.Saray, maçta göz yaşlarını tutamayan Yunus’un fotoğrafını paylaştı ve altına “Annem gözyaşları için ekmek kırıntısı gibi değerlidir derdi..” yazdı.