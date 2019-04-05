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Yunus Mallı için Türkiye'de transfer iddiası

Wolfsburg'da sezonun ikinci yarısında formasından uzak kalan Yunus Mallı'nın amcası İlhan Mallı, Alman basınına açıklamalarda bulunurken Türkiye'den teklifler aldıklarını söyledi.

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Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı'nın amcası, aynı zamanda menajeri İlhan Mallı, futbolcunun sezon sonunda ayrılabileceğini belirtirken Türkiye'den de teklifler aldıklarını açıkladı.

Wolfsburg Teknik Direktörü Bruno Labbadia'nın Yunus Mallı'yı oynatmadığını kaydeden İlhan Mallı, ''Şu an her şey Yunus'un aleyhine işliyor. Teknik direktör başarılı olduğu sürece kimse onu neden oynatmıyor diye sorgulayamaz. Eğer Labbadia kalırsa takımdan ayrılmayı o zaman düşünebiliriz. Neler olacağına bakacağız.'' diye konuştu.

''BUNDESLIGA VE TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER VAR''

Milli futbolcuya teklifler olduğunu belirten menajeri, ''Bundesliga ve Türkiye'den teklifler var. Ancak şu an Yunus, sadece sezonu Wolfsburg'da tamamlamayı düşünüyor. Takımı da onun ne kadar yetenekli olduğunu biliyor. Bence onu tutmak isteyebilirler.'' dedi.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bundesliga'da 14 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist kaydetti.

(Sporx)

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