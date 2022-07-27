Yunus Mallı, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Yunus Mallı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yunus Mallı, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan imzayı attı.



Törende, sportif direktör Muhammed Emir Saraç da hazır bulundu.

YUNUS MALLI KİMDİR?

Futbola Borussia Mönchengladbach'ta başlayan Yunus Mallı, Bundesliga ekiplerinden Mainz, Union Berlin ve Wolfsburg'da forma giydi. Mallı, son olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giydi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu bordo-mavililerin kadrosuna geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde dahil olmuştu.